HABER

Çorum’da kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Çorum’da yaklaşık bir ay önce kayıp ihbarında bulunulan emekli polis memurunun cesedine ulaşıldı.Ailesi tarafından kayıp bildiriminde bulunulan emekli polis memuru M.B’nin (68) cesedi vatandaşlar tarafından şehitlik karşısındaki boş arazide bir kuyunun içinde bulundu.

Çorum’da yaklaşık bir ay önce kayıp ihbarında bulunulan emekli polis memurunun cesedine ulaşıldı.
Ailesi tarafından kayıp bildiriminde bulunulan emekli polis memuru M.B’nin (68) cesedi vatandaşlar tarafından şehitlik karşısındaki boş arazide bir kuyunun içinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri’nin yapmış olduğu incelemede, tamamen çürüyen ve tanınmayacak halde olan cesedin 02.09.2019 tarihinde ailesinin kayıp bildiriminde bulunduğu emekli polis memuru M.B’ye ait olduğu ve şahsın kendi tabancası ile başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirlendi.
Olay yeri ve ceset üzerinde yapılan incelemede, ölümünden bir ay sonra bulunan cesedin kısmen hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenirken, cesedin yanında M.B’ye ait beylik tabancası ile bir miktar para ve kimlik ve kartlar bulundu.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından M.B’nin cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kaldıSosyal medyadan duyurdu: Az kaldı
Teröristler bekçileri hedef aldıTeröristler bekçileri hedef aldı
Bursa'da kuyumcu soygunu (2) - YenidenBursa'da kuyumcu soygunu (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.