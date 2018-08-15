HABER

Çorum'da kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan otomobilde ölen 3 kişi, toprağa verildi.

Çorum'da kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan otomobilde ölen 3 kişi, toprağa verildi. Otomobildekilerin aynı köyden olduğu ve Kurban Bayramı tatili için Ankara'ya geldiği öğrenildi.
Kaza, dün Ankara-Çankırı Karayolu Kalecik mevkisinde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için Ankara'ya geldiği öğrenilen Abdullah Yağız yönetimindeki otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla attı. Kazada, sürücü Abdullah Yağız (30) ile köylüsü Recep Kayılı (32) ve amcasının kızı Sibel Kayılı (17) yaşamını yitirdi, Yıldıray Kayılı (35) yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
3 kişinin cenazeleri, memleketleri Çorum'un İskilip ilçesi Yukarıörenseki köyüne getirildi. Burada öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da kazada ölen 3 kişi toprağa verildiÇorum'da kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
AKUT'tan polislere suda kurtarma eğitimiAKUT'tan polislere suda kurtarma eğitimi
Kız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdüKız kardeşini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü genci öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.