Çorum'da kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan otomobilde ölen 3 kişi, toprağa verildi. Otomobildekilerin aynı köyden olduğu ve Kurban Bayramı tatili için Ankara'ya geldiği öğrenildi.
Kaza, dün Ankara-Çankırı Karayolu Kalecik mevkisinde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için Ankara'ya geldiği öğrenilen Abdullah Yağız yönetimindeki otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla attı. Kazada, sürücü Abdullah Yağız (30) ile köylüsü Recep Kayılı (32) ve amcasının kızı Sibel Kayılı (17) yaşamını yitirdi, Yıldıray Kayılı (35) yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
3 kişinin cenazeleri, memleketleri Çorum'un İskilip ilçesi Yukarıörenseki köyüne getirildi. Burada öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler köy mezarlığında toprağa verildi.
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