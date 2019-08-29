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Çorum'da kazı çalışmasında kemik parçaları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

Çorum'da kazı çalışmasında kemik parçaları bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde yürütülen altyapı çalışmasında, insana ait olduğu tahmin edilen parçalanmış kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İl Özel İdaresine ait iş makinelerince Çamlıpınar mevkisinde yolu genişletmek amacıyla kazı yaparken kafatası ve kemik parçaları ortaya çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine köye gelen jandarma ekipleri, kazının yapıldığı alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

İnsana ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve arkeologlar tarafından incelenmek üzere teslim alındı.

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altyapı çaloışması Çorum ISKELET KAFATASI

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