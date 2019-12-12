HABER

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Zehirlenmenin doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer aldı: "Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Zehirlenmenin doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer aldı:
"Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. Şu an itibariyle öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimizin ilçemiz devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup,103 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz, ilçemizde yapılacak ilk müdahale sonrasında gerekli görülmeleri durumunda ilimize sevk edilecektir. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 sağlık görevlilerince yapılmış olup, an itibariyle 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."
VALİ ÇİFTÇİ: 6 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise beraberinde Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun ile birlikte hastaneye gelerek, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra olayın yaşandığı yurda giderek, incelemelerde bulundu.
Burada açıklama yapan Vali Çiftçi, "Kız öğrenci pansiyonunda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 103 tane öğrencimiz ilçemiz devlet hastanesine sevk edilmiş durumda. İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapıldıktan sonra durumu kritik olan öğrenciler, Çorum'a sevk edildi. Son aldığımız bilgilere göre 6 öğrencimiz yoğun bakımda. Öğrencilerimizin şuuru açık, herhangi bir sorun yok. Savcımız olaya el koyarak, gerekli incelemeleri başlattı" dedi.

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Ev sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandıEv sahibinin yakaladığı hırsız, tutuklandı
Türkiye’den Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin yaptırım tasarısına tepkiTürkiye’den Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin yaptırım tasarısına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.