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Çorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

Çorum’un Mecitözü ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) şüphesiyle iki kadın hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki M.C.

Çorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) şüphesiyle iki kadın hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki M.C. ve 65 yaşındaki H.Ö. adlı kadınlar baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle Mecitözü Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Her iki hastanında yapılan testlerinde kan değerlerinin düşük çıkması üzerine KKKA şüphesiyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaların ilçeden Çorum’a getiren sağlık görevlilerinin tedbir amacıyla koruyucu kıyafetler giydiği görüldü.
Her iki hastanın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Çorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındı

Çorum’da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındı

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