Çorum'da Klasik Otomobil Yarışması

ÇORUM (AA) - Çorum'da 36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Klasik Otomobil Yarışması gerçekleştirildi.

15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda başlayan yarışta pilotlar sabit hızla sergiledikleri beceriye göre puan topladı.

Yaklaşık 30 kilometrelik parkurda iki ayrı kontrol noktasından geçen klasik otomobil pilotları, mola noktalarında da sürüş becerilerini sergiledi.

Yarışa katılan 23 araç, 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'ndaki bitiş noktasına başarıyla ulaştı.

Yedi grupta gerçekleşen yarışta A grubunda Necati Canver, B grubunda İsmet Solel, C grubunda Cumhur Özkan, D grubunda Necdet Boyacı, E grubunda Süleyman Sönmez, F grubunda Bülent Topaçlıoğlu, G grubunda İsmail Bölükbaş birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren pilotların kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer takdim etti.

Aşgın, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'da ilk kez gerçekleştirilen klasik otomobil yarışının beğeni topladığını söyledi.

Çorum sokaklarında dolaşan klasik araçların vatandaşlara nostalji yaşattığını dile getiren Aşgın, "Klasik otomobil yarışını inşallah gelecek yıl çok daha geniş katılımla halkımızla buluşturacağız. Organizasyon için şehrimize gelen tüm pilotlara teşekkür ediyorum." dedi.

