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Çorum'da "KOBİ Hastanesi" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle "KOBİ Hastanesi" kurulacak - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk: - "Finansal araçları kullanmayı bilmeyen firmaya veya herhangi bir hukuki süreçle ilgili tıkanma yaşayan firmaya destek olacağız. Firmalara kamu teşviklerinden nasıl yararlanabileceği, nasıl proje yazabileceği konularında hizmet vereceğiz"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle "KOBİ hastanesi" kuracaklarını bildirdi.

Öztürk, yeni dönem vizyonu hakkında bilgi vermek üzere kentteki gazetecilerle üniversitenin sosyal tesislerinde bir araya geldiği toplantıda, giderilebilir sıkıntıları olan kimi küçük ve orta ölçekli işletmenin sorunlarının çözümü için destek görmezse kapanabildiğine dikkati çekti.

Bu tür işletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmak üzere arayışa girdiklerini belirten Öztürk, "Hocalarımızın teklifiyle Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 'KOBİ Hastanesi' kuracağız. Burada küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını alanında uzman akademisyenlerimizin rehberliğinde gidermeyi hedefliyoruz." dedi.

- "Mahremiyet sözleşmesi imzalanacak"

"KOBİ Hastanesi" projesinin protokolünün kısa süre içerisinde imzalanacağını vurgulayan Öztürk, "KOBİ Hastanesinde tıpkı normal hastanelerde olduğu gibi hasta-doktor mahremiyeti olacak. Burada firmaların bilgileri korunacak ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacak. Bunun için firma yetkilileri ve uzmanlarımız arasında mahremiyet sözleşmesi imzalanacak. Bu şartlarda onların sorunlarını çözecek bir ortam oluşturacağız." diye konuştu.

Öztürk, KOBİ'lere birçok alanda hizmet vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin finansal araçları kullanmayı bilmeyen firmaya veya herhangi bir hukuki süreçle ilgili tıkanma yaşayan firmaya destek olacağız. Firmalara kamu teşviklerinden nasıl yararlanabileceği, nasıl proje yazabileceği konularında hizmet vereceğiz. Akademisyenlerimiz bu gibi konularda küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin sıkıntılarını çözecek ya da çözüme yardımcı olacak mekanizmayı kuracak. Burada kliniklerdeki gibi bire bir tedavi uygulanacak. Bu gibi destekler olmadığı için kapanmak durumunda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamayı hedefliyoruz."

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Çorum hitit üniversitesi kobi hastanesi

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