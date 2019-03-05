HABER

Çorum'da kuduz köpek ve ısırdığı büyükbaş hayvan itlaf edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde büyükbaş hayvanlara saldıran köpeğin kuduz olduğu belirlendi.

Serkan BARIŞ/MECİTÖZÜ (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde büyükbaş hayvanlara saldıran köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Köpek ve ısırdığı bir hayvan itlaf edilip, hastalığın yayılmaması için kireçlenerek gömüldü.
Olay, önceki gün Mecitözü'nün Çitli köyünde meydana geldi. Bölgede başıboş dolaşan köpek, arazide otlayan Ömer C.'ye ait büyükbaş hayvanlara saldırdı. Durumu fark eden Ömer C., müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekiplerin incelemesinde, köpeğin ısırdığı bir hayvanda kuduz virüsüne rastlandı. Bunun üzerine saldırgan köpek ve ısırdığı hayvan itlaf edildi. Köpekten alınan numuneler de incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Köpek ve ısırdığı büyükbaş, hastalığın yayılmaması için kireçlenerek gömüldü.
'KARANTİNA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'
Çitli Köyü Muhtarı Mustafa Uygun, köylerinde karantina gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Köyümüzde başıboş bir köpek ineklere saldırdı. Saldıran köpek jandarma tarafından itlaf edildi. Köpekten alınan numuneler incelendiğinde kuduz olduğu ortaya çıktı. Yetkililer köyümüzde gerekli çalışmayı yaptı. Köyümde karantina olayı söz konusu değildir" dedi.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Cinayet zanlısı: Eşimin yanında bana küfür etti (2)Cinayet zanlısı: Eşimin yanında bana küfür etti (2)
Polis 'alıcı' kılığına girdi, iş makinesini çalan 7 şüpheliyi yakaladıPolis 'alıcı' kılığına girdi, iş makinesini çalan 7 şüpheliyi yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.