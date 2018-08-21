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Çorum'da, kurban kesim alanı kan gölüne döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:37 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Kurban Bayramı'nda belediyenin belirlediği alanlarda kurbanların kesimine başlandı.

Çorum'da, kurban kesim alanı kan gölüne döndü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Kurban Bayramı'nda belediyenin belirlediği alanlarda kurbanların kesimine başlandı. Kurbanların kesildiği alanın kan gölüne döndüğü gözlendi.
Kentte vatandaşlar, bayram namazının ardından, aldıkları büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları Çorum Belediyesi'nin belirlediği kurban kesim alanlarına getirdi. Büyükbaş hayvanlar traktör ve vinç yardımıyla kaldırılarak kesildi. Çocuklar da alana gelerek kesimi izledi. Bazı vatandaşlar, kurbanlarını kendileri keserken, bazıları ise kesim alanına gelen kasaplardan yardım aldı.
Diğer taraftan, alanın, kurban kesimi sonrası kan gölüne döndüğü gözlendi. Bazı kişiler, itfaiye ekiplerinin temizlik için gelmediğini öne sürerek tepki gösterdi.

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Çorum'da, kurban kesim alanı kan gölüne döndüÇorum'da, kurban kesim alanı kan gölüne döndüÇorum'da, kurban kesim alanı kan gölüne döndüÇorum'da, kurban kesim alanı kan gölüne döndü

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