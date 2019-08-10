Çorum'da kurbanlıklar bagajda taşındı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarından kurbanlıklarını alan müşteriler, küçükbaşları otomobillerinin bagajında büyükbaşları ise kamyonetlerde taşıdı.

Kentte Kurban Bayramı öncesi Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kurban satışlarında yoğunluk yaşandı. Arife günü nedeniyle yoğun olan pazarda, besiciler, yetiştirdikleri hayvanları en iyi fiyata satabilmek, müşteriler ise daha ucuza alabilmek için kıran kırana pazarlık yaptı. Küçükbaş alan müşterilerin ise hayvanlarını otomobillerinin bagajında taşıması ilginç görüntüler oluşturdu. Satın aldıkları kurbanlıkları gidecekleri yere götürmek için müşteriler, büyükbaşları kamyonet tipi araçlara, küçükbaşları ise otomobil ve hafif ticari araçların bagajlarına yükledi.

Hayvan pazarına gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, kurbanlık alan müşteriler ve satan besicilere aracılık yapıp, satış yaptı.

