Çorum'da kurtlar 7 koyunu telef etti

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde ağıla giren kurtlar, 7 koyunu telef etti.

Osmancık ilçesi Gökdere köyünde yaşayan Kadir Gökdere’nin ağılına sabah saatlerinde giren kurtlar, koyunlardan 7'sini telef etti. Ağıla girdiğinde gördükleri karşısında şoke olan Gökdere, büyük üzüntü yaşadı. Gökdere, "Yerde yatan çeşitli yerlerinden parçalanmış koyunları gördüm. İnceleme yaptığımda kurtların koyunları boğarak, telef ettiklerini anladım. Büyük kaybım var. Yedi koyun telef olmuş. Çok üzgünüm” dedi.

FOTOĞRAFLI



