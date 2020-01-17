Çorum'da "Kurumuş Çiçekler" sergisi açıldı

ÇORUM (AA) - Eski Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Mehmet Akif Işık'ın toplayıp kuruttuğu çiçeklerden oluşan "Kurumuş Çiçekler" sergisi, Çorum'da açıldı.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Işık'ın farklı illerden topladığı 197 kurutulmuş çiçek sergileniyor.

Vali Mustafa Çiftçi, serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çocukluğunda sevdiği kitapların arasında birçok çiçek sakladığını ancak bunları bir sergiye dönüştürmeyi hiç düşünmediğini söyledi.

Işık'ın gittiği yerlerden çiçek toplayarak özel bir birikim yaptığını belirten Çiftçi, "Her biri birbirinden güzel çiçekleri göreceğiz. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da çiçeğin Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunduğunu vurguladı.

Hat, tezhip, minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarında genellikle çiçek motifleri uygulandığının altını çizen Aşgın, "Çiçeğin insanı ferahlatan bir özelliği var. En kıymetli, nadide hediyemiz çoğunlukla çiçek olmaktadır." diye konuştu.