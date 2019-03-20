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Çorum'da kuyumcu soygunu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

SOYGUN ANI KAMERADA Çorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi.  İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunculardan biri, kaçmak için bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu  jandarma ekiplerince yakalandı.

Çorum'da kuyumcu soygunu (2)

SOYGUN ANI KAMERADA
Çorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi.
İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunculardan biri, kaçmak için bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 2 soyguncunun yakalanması için komando ekipleri, bölgede drone destekli arama çalışması başlattı.
KUYUMCU, O ANLARI ANLATTI
Soyguncuların silah tehdidiyle etkisiz hale getirdiği kuyumcu Asım Tuna, "Aniden içeri, 3 kişi girdi. Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. Öndekinin elinde silah vardı. 'Hemen yere yat, dediklerimi yap' dedi. Yere yattım.Vitrindeki bilezikleri alıp, gittiler. Kısa sürede yaklaşık 2 kilogram altını alıp uzaklaştılar. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz" dedi.

Yusuf ÇINAR-Elif DURUR/BAYAT (Çorum), (DHA)-
FOTOĞRAFLI

Çorum'da kuyumcu soygunu (2)Çorum'da kuyumcu soygunu (2)Çorum'da kuyumcu soygunu (2)Çorum'da kuyumcu soygunu (2)

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