Çorum'da meyve ağacı dikili 50 dönüm arazi yandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, meyve ağaçları dikili yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü.

Olay, Osmancık ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Akören köyü Ağcasuluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bağ, bahçe ve tarlaların bulunduğu arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Yangında Dursun Kalabalık, Münir Kökten, Gülseren Uslu, Mehmet Uslu ve Hüseyin Kalabalık'a ait bahçelerde bulunan elma, üzüm, ayva, kavak ağaçları kül oldu. Osmancık Belediyesi İtfaiyesi'nin çalışması sonucunda, yangın söndürüldü. Yangında 50 dönüm arazinin zarar gördüğü belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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