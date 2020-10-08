HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum’da mide bulandıran olay

Çorum’da mide bulandıran olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 23:59 | Son Güncelleme

Çorum’da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Çorum’da mide bulandıran olay

Çorum’da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi. Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum’da mide bulandıran olay

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
FETÖ firarisi emniyet müdürleri hakkında flaş kararFETÖ firarisi emniyet müdürleri hakkında flaş karar
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı
FETÖ firarisi emniyet müdürleri hakkında flaş karar
Swinger (eş değiştirme) partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar
Swinger operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Eski bakan Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Eski bakan Turhan koronavirüse yakalandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 5 terörist öldürüldü
Balıkesir'de feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti
Kahreden kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.