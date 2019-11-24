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Çorum'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:43 | Son Güncelleme

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki akraba 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde, minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki akraba 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çorum- İskilip karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Nevzat Yokuş (47) yönetimindeki 06 BA 280 plakalı hafif ticari araç ile Sadık B. yönetimindeki 19 FA 755 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Minibüs devrilirken, hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki akraba olan sürücü Nevzat Yokuş ile Hacer (43), Nisa (19) ve Esra Cantürk'ün (17) hayatlarını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralanan hafif ticari araçtaki Ayşe Yokuş (48) ile minibüsteki Yeter (71), Sadık (30) ve Yusuf Arslan (42) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Oğuzlar Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarından birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Ölen 4 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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