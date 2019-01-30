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Çorum'da minibüs su kanalına düştü: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, karayolu kenarındaki su kanalına düşen minibüsün sürücüsü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) yaşamını yitirdi.

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, karayolu kenarındaki su kanalına düşen minibüsün sürücüsü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Sungurlu karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Minibüste sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Gündoğdu ve Fidancık'ın cansız bedenlerini araçtan çıkararak Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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