HABER

Çorum'da minibüs takla attı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

ÇORUM- Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Çorum'da minibüs takla attı: 10 yaralı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM- Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu Hamdiköy mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Çorum'a giden Metin Gül (47) yönetimindeki 19 DN 383 plakalı minibüs, Hamdiköy yakınlarında refüje çarparak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atıp, ters dönen minibüste sıkışan yolculardan Fatma Bolat, itfaiye ve sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, diğer yaralı 9 kişi de ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da minibüs takla attı: 10 yaralıÇorum'da minibüs takla attı: 10 yaralı

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Adıyaman’da, cinayet zanlısı tutuklandıAdıyaman’da, cinayet zanlısı tutuklandı
Çekiciye çarpan otomobildeki çift öldü, çocukları yaralandıÇekiciye çarpan otomobildeki çift öldü, çocukları yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.