HABER

Çorum'da modifiyeli araç festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

Festivalde 700'e yakın modifiyeli aracın oluşturduğu kortej, renkli görüntülere sahne oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da 1. Modifiyeli Araç Festivali'nde 700 araç dereceye girmek için yarıştı.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığınca düzenlenen festivale katılmak isteyen araçların sahipleri, kentteki bir AVM'nin açık otoparkında bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği modifiyeli araçların oluşturduğu kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında modifiyeli araçlar arasında "güzellik" ve "basıklık" kategorilerinde yarışma düzenlendi.

Jüri üyelerinin incelemesinin ardından dereceye giren araçların sürücülerine ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından bazı araçlarla "drift gösterisi" ve "ses şovu" yapıldı.

Festivalin organizatörü AK Parti Çorum İl Gençlik KollarıBaşkanı Fatih Temur, ödül töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 25 ilden 700 civarında modifiyeli aracın katıldığını söyledi.

Çorum'da ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştiğini belirten Temur, "Birbirinden güzel araçlar, iki farklı alanda yarışıp en güzel olmak için mücadele etti. Bu organizasyonun hem modifiyeli araç sürücülerinin, hem de Çorum'un bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin artmasını temenni ediyorum." dedi.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktıÇocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı
Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldüEşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Modifiyeli Araç Festivali

En Çok Okunan Haberler

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binbaşı Ali Demir'in acı ölümü!

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

HDP önünde eylem yapan annelere kadın gazetecilerden destek

HDP önünde eylem yapan annelere destek!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Diyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.