Çorum'da, muhtar adayı Hilal kazanamadı

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'un en genç kadın muhtar adayı olan ve 2 bin 300 oy alan Hilal Demiral (18), 13 bin seçmenli Kale Mahallesi'nde kazanamadı.

Liseden geçen yıl mezun olan ve bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Hilal Demiral, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ikamet ettiği Kale Mahallesi Muhtarlığı'na aday oldu. Yörede dershane, spor ve seçim çalışmalarını aynı anda yürüten Demiral, 13 bin seçmenin bulunduğu Kale Mahallesi'nde 2 bin 300 oy toplayabildi. Mahalledeki muhtarlık seçiminde, ilk kez oy kullanan Demiral'in rakibi, 3 dönemdir muhtar olan Ali Şahin galip geldi.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR SONUÇ'

Seçim çalışmalarında, bölgede ilgiyle karşılandığını belirten ve destek olanlara teşekkür eden Hilal Demiral, "18 yaşına girdiğim için ilk kez oy kullanma fırsatı yakaladım ve bu fırsatı değerlendirip ikamet ettiğim Kale Mahallesi'ne muhtar adayı da oldum. Kapı ziline basıp beni misafir eden seçmenlerime bazı projelerimden bahsettim. Çok sıcak karşılandım. Projelerimin arasında spor benim için çok önemliydi; ama olmadı. Rakiplerimden Ali Şahin bey 4 binin üzerinde oy aldı. Ben de 2 bin 300 oy aldım. Benim için önemli bir sonuç. Böylelikle temelimi sağlam atmış oldum. Eksiklerimizi görmüş olduk, önümüzde seçimlere daha güçlü girme fırsatı yakaladık" dedi