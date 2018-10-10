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Çorum'da öğrenciler "Turbo YİBO" adlı araç tasarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

Çorum'da öğrenciler "Turbo YİBO" adlı araç tasarladı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy okulu öğrencileri hızar motoru, ofis koltuğu, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak "Turbo YİBO" adını verdikleri bir araç tasarladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eğitime Bilimle Merhaba" projesi kapsamında okullar tarafından geliştirilen tasarım araç ve gereçler, Atatürk Meydanı'ndaki fuarda sergilendi.

Fuarda en çok ilgiyi, Kaledere Köyü Şehit Bayrak Kesekler Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) öğrencileri tarafından hızar motoru, ofis koltuğu, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanılarak tasarlanan "Turbo YİBO" adlı araç gördü.

Kaymakam Mitat Gözen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, araçla ilgili Bilim ve Teknoloji Öğretmeni Burak Ali Ulucan ve öğrencilerden bilgi aldı.

Fuar alanında öğrenciler araçla sürüş gerçekleştirildi.

Öğretmen Ulucan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil konusundaki hassasiyetinden ilham aldıklarını dile getirdi.

Öğrencilerle küçük bir araç yapmaya karar verdiklerini aktaran Ulucan, "Aracımızın temel birkaç özelliği var. Freni, lambaları, aynamız ve kornamız da var. Gaza basınca gidiyor. Bu şekilde bir buçuk beygirlik ağaç kesmek için kullandığımız hızar motorunu kullanarak basit ortaokul düzeyinde bir araç yapmış olduk."

Ulucan, aracın 40 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

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Çorum hızar motoru Sungurlu

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