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Çorum'da okul müdür yardımcısına saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Çorum'da okul müdür yardımcısına saldırı iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısının okul içinde darbedildiği iddia edildi.

Türk Eğitim-Sen Sungurlu Şubesi Başkanı Ali Karslı, yaptığı yazılı açıklamada, Haydar Öztaş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Çaralan'ın dün okul içinde, kuruma hizmet sunan taşeron firmanın yetkilileri tarafından silahla tehdit edilip darbedildiğini öne sürdü.

Çaralan'ın yaralandığını ve ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Karslı, "Bu hadisenin tek sebebi, arkadaşımızın yapılan işte devletimizin çıkarlarını düşünerek eksiklikleri dile getirmesidir." ifadesini kullandı.

Çaralan'ın yanı sıra eğitim camiasına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karslı, şöyle devam etti:

"Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı, bu eylemlerin kamu hizmetini ve vatandaşın eğitim hakkını kullanmayı engelleme, bunun sonucunda insan hayatının riske atılması gibi suç tipleri başlıkları altında değerlendirileceği yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır. Şiddet olaylarında şikayet söz konusu olmadan savcılık kamu davası açmalı, eğitim çalışanı devreden çıkmalıdır. Şiddet girişiminde bulunanlar elini kolunu sallayarak gezmemelidir."

Karslı, Çaralan'a saldırıyı gerçekleştirenlerin adalet önünde hesap vereceklerini, kendilerinin de konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

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Çorum darp iddiası okul müdürü Sungurlu tehdit

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