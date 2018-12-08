HABER

Çorum'da ön ayakları kesilmiş kedi ölüsü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 17:26 | Son Güncelleme

Serkan Barış - ÇORUM/DHA ÇORUM'da bir parkta ön ayakları kesilmiş halde yavru kedi ölüsü bulundu.

Serkan Barış - ÇORUM/DHA ÇORUM'da bir parkta ön ayakları kesilmiş halde yavru kedi ölüsü bulundu. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğini parkta gezdiren Suat Yağız, yerde hareketsiz yatan kedi fark etti. Yağız'ın haber vermesi üzerine parka gelen belediye görevlileri kedinin ön ayaklarının kesik olduğu belirledi. Kedi, görevliler tarafından alınarak götürüldü. Parka gelen polis ekipleri çevrede araştırma başlattı. Parkta oynayan çocuklar kediye bir köpeğin saldırdığını söyledi. Çorum Bilgi Kültür ve Turizmi Koruma Derneği (BİKTUDER) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen de olay yerine gelerek belediye görevlilerinden bilgi aldı. Çimen, kedinin ön ayaklarının kesildiğini belirterek hayvana işkence eden kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın ve babası toprağa verildiEşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın ve babası toprağa verildi
İlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısıİlkokul müdürüne 'zimmet' gözaltısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

İnanmak güç ama o şimdi ekranların en güzelleri arasında!

İnanmak güç ama o şimdi ekranların en güzelleri arasında!

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.