HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum’da ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Çorum’da ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Çorum’da freni patlayan kamyonun 2 kilometre boyunca trafikteki araçlara çarparak sürüklendiği kazada 8 kişi yaralandı.

Çorum’da freni patlayan kamyonun 2 kilometre boyunca trafikteki araçlara çarparak sürüklendiği kazada 8 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum çevreyolundaki Binevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal D. idaresindeki 16 AJK 638 plakalı kamyon freni patlayınca tır, kamyon ve 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 2 kilometre sonra durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından gazetecilere açıklama yapan sürücü Bilal D., "Rampayı iniyordum kamyonun freni patladı. Vites düşürdüm ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece bir araç korna çalmama rağmen önüme çıktı. Hızım düşüktü. Hız düşük olmasa tampondan başka hiç hasar var mı?" dedi.

Kamyonu görünce korkup kaçıyor
Kaza sırasında yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hızlı bir şekilde seyrettiği görülen kamyonun bir araca çarptıktan sonra savruluyor. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil ise yolun ortasında kalıyor.
Kaza anından kontrolden çıkan kamyonu gören bir vatandaş korkup kaçıyor.,

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
İzmir'de korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi, yaralılar varİzmir'de korkunç kaza! 9 araç birbirine girdi, yaralılar var
Çekiliş saati heyecanla bekleniyorÇekiliş saati heyecanla bekleniyor
1/
En Çok Okunan Haberler
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişme! İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
Evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
İki ilde birçok hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Kim oldukları GBT'de ortaya çıktı! 3 kadın yakalandı
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Başkan Böcek'le ilgili yeni açıklama
Eski halterci spor salonunu talan etti
Eski halterci spor salonunu talan etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.