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Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin evin bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaşar Özkan’ın (62) kullandığı 19 EL 908 plakalı otomobil, Yeşilçatma Mahallesi Burhan Uludağ Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra yolun kenarındaki evin bahçesine düştü.

Eve çarparak durabilen otomobil, dik şekilde kaldı. Sürücü ile eşi Fatma Özkan (59) yaralandı.

Vatandaşlar ve sağlık görevlerince araçtan çıkarılan Özkan çifti, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

Çorum'da otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Çorum Osmancık trafik kazası

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