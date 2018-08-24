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Çorum'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi, 2 çocuğu ve kardeşi yaşamını yitirdi

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü.

İrfan Ünlü'nün (40) kullandığı 33 ZK 034 plakalı otomobil, İskilip-Çorum karayolunun 14'üncü kilometresinde Mehmet Yücetürk idaresindeki 19 PE 845 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han da olay yerinde incelemede bulundu.

Ünlü ailesinin Kahramanmaraş'ta bir yakınlarının nişan törenine katıldıktan sonra İskilip'e döndükleri öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan İskilip-Çorum karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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