Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengizhan Ö. (22) yönetimindeki 54 KH 665 plakalı otomobil, kent merkezine 5 kilometre mesafede Çomar Barajı çevresindeki yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik şarampole devrildi.
Otomobilde sürücü ile beraberindeki B.S. (22), S.N. (15), D.N. (21) ve S.S. (21) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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