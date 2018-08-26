Çorum'da otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da kontrolden çıkıp, önce reklam panosuna ardından ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Karaduman'ın (31) yaşamını yitirdiği kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, 21 Ağustos günü, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Karaduman yönetimindeki 19 EY 515 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, valilik binasının karşısındaki reklam panosuna çarptı. Savrulan araç, ağaçlara çarparak, durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yaklaşık 50 metre uzaklığa fırlayıp, alev aldı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Karaduman yaralandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Karaduman, sağlık görevlilerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ömer Karaduman'ın yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin caddede hızla giderken, aniden sürücüsünün kontrolünden çıkıp, savrulduğu ve ağaçlara çarptığı görülüyor.

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