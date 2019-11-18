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Çorum'da otomobilin tırın altına girdiği kazada ölü sayısı 4'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden Yunus ve Saliha Erer çiftinin cenazeleri, Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi

ÇORUM / TOKAT (AA) - Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Çorum-Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girdiği ve aynı aileden 3 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Hanife Erer (53), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir camide müezzin olarak görev yapan Fahri Erer'in, eşi Hanife ile annesi Saliha ve babası Yunus Erer ile memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesine gittikleri öğrenildi.

- Çiftin cenazeleri toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Yunus ve Saliha Erer çiftinin cenazeleri Erbaa'da toprağa verildi.

Yavuz Sultan Selim Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası çiftin naaşları Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye çiftin yakınları ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve vatandaşlar katıldı.

Hanife ve Fahri Erer çiftinin cenazelerinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Fahri Erer'in (54) kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, dün Çorum-Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarpmıştı.

Kazada tırın altına giren araçtaki sürücü ile Saliha (69) ve Yunus Erer (69) hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Hanife Erer hastaneye kaldırılmıştı.

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Balıkesir Çorum otomobil TIR Tokat trafik kazası

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