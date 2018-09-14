Çorum'da park kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, araç park meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kaportacı İlhan Ö, iş yerinin önüne TIR park eden komşusu Sebahattin Sertoğlu ile oğlu Kemal Sertoğlu ve arkadaşı Haydar K. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada İlhan Ö., darp edildi. Babasının darp edildiğini gören Burkay Dinçer Ö.'de bıçakla saldırdığı Sebahattin Sertoğlu, Kemal Sertoğlu ve Haydar K.'yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sebahattin Sertoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kemal Sertoğlu ile Haydar K. ile darp sonucu yaralanan İlhan Ö. tedavi altına alındı. Polis, Burkay Dinçer Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu
Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti
45. saniyeden sonra işler karışıyor
İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum