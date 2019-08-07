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Çorum'da pastane ve binaya molotoflu saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

ÇORUM'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pastanenin deposu ile yan taraftaki bina girişine molotof attı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pastanenin deposu ile yan taraftaki bina girişine molotof attı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar meydana geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi, Selimiye 5'inci Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir binanın giriş girip kapısıyla pastaneye ait depoya, molotofkokteylli saldırı düzenledi. Depoda yangın çıkarken, ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında depoda ve binanın girişinde zarar oluştu.

Pastane sahibi Ali A., polise verdiği ifadesinde "Benim kimse ile bir sorunum olmaz. Sanırım bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hedefi şaşırmış olabilir" dedi.

Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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