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Çorum'da patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 17:51 | Son Güncelleme

ÇORUM’da bir parkta patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulundu.

Çorum'da patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da bir parkta patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulundu. Polis ekipleri, kediye işkence uygulayan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğini parkta gezdiren Suat Yağız, yerde hareketsiz yatan kediyi fark etti. Yağız'ın haber vermesi üzerine parka belediye ve polis ekipleri geldi. Belediye görevlileri yavru kedinin öldüğünü belirlerken, parkta oynayan çocuklar kediye bir köpeğin saldırdığını söyledi. Olayı duyan Çorum Bilgi Kültür ve Turizmi Koruma Derneği (BİKTUDER) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen de parka gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kediye yapılan ilk incelemede patilerinin kesildiği belirlendi. Çimen, hayvana işkence eden kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi. Belediye ekipleri, kediyi götürürken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulunduÇorum'da patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulunduÇorum'da patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulunduÇorum'da patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulundu

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