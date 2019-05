Çorum’da Ramazan davulcularına ritm eğitimi

Çorum’da Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara ritm eğitimi veriliyor. Beyaz gömlek, fes ve yelekten oluşan giysileri ile mahalleleri dolaşacak davulcular vatandaşları mehter marşı eşliğinde sahura kaldıracak.

Geçtiğimiz yıllarda halktan gelen şikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havası çalınmasını yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara mehter marşı ile vatandaşları sahura kaldırma ve aynı ritmde davul çalma zorunluluğu getirmişti. Karar üzerine 4 yıldır Ramazan davulcularına Çorum Belediyesi Mehter Takımı Komutanı ve Zabıta Müdürlüğü personeli Selahattin Delice tarafından her yıl kurs veriliyor.

Selahattin Delice, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok başlılık olmadan tek ritm altında vatandaşların sahura kaldırılması için davulculara eğitim verdiklerini söyledi. Davulcuların belediye personeli olmadığını ve belediyeden de herhangi bir ücret almadıklarını dile getiren Delice, vatandaşların gönüllülük esasına göre davulculara bahşiş verebileceğini ifade etti.

Ramazan’ın olmazsa olmazlarından olan davul geleneğinin devam ettiğini kaydeden Delice, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların sahura mehter marşı ile uyandırılacağını ifade etti.

Delice, üzerinde davulcu gömleği, fesi ve yaka kartı bulunmayan davulcuların görev yapamayacağını sözlerine ekledi.