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Çorum'da renkli festival

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bu yıl 36'ncı düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali başladı.

Çorum'da renkli festival

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bu yıl 36'ncı düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali başladı. Halk dansları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlik, yarın sona erecek.
Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 36'ncı Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin açılışı, Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılışıyla birlikte gerçekleştirildi. Çeşitli kentlerden 160 firmanın katıldığı, giyimden mutfak malzemelerine, hediyelik eşyadan mobilyaya kadar birçok ürünün sergilendiği fuar, 14 Temmuz'a kadar açık kalacak. Fuar açılışı sonrası Hürriyet Meydanı'nda festival kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Halk dansları gösteriminin yapıldığı festival, ilgiyle izlendi.
Festivalin açılışında konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 263 bin nüfusuyla bir ve beraber olan Çorum'da sevgi ikliminin hakim olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da renkli festivalÇorum'da renkli festivalÇorum'da renkli festivalÇorum'da renkli festival

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