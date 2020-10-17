HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum’da sahte içki operasyonu

Çorum’da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Çorum’da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi.

Çorum’da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce litre sahte içki ile bandroller ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Türkiye’de son günlerde alkollü içki zehirlenmesi sonucu ölüm olaylarının sayısının artması üzerine Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1.307 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 511 şişe çeşitli marka ve ebatlarda kaçak alkollü içki, 637 litre kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 47 litre kaçak alkollü içki yapımında kullanılan kit, 515 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş alkollü içki şişesi, 200 adet 0,5 litrelik boş pet şişesi, 30 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 528 adet çeşitli marka ve ebatlarda alkollü içki markası, 4 adet plastik huni, 1 adet plastik sıvı ölçer, 3 adet alkol ölçüm aleti, 2 adet uçları açık plastik ölçü pipeti, 5 adet enjektör, 1 adet plastik süzgeç, 185 adet pancar melası, 10.051 adet sahte bandrol, 116 cm uzunluğunda 6,5 cm çapında 2 adet bakır boru, 42 cm derinliğinde 60 cm çapında 1 adet bakır kazan, 61 cm derinliğinde 34 cm çapında 1 adet musluklu plastik varil ve içerisinde 60 cm uzunluğunda 15 cm çapında sabitlenmiş bakır boru düzeneği, 1 adet ruha marka terazi, 1 adet beyaz çuval içerisinde 2.800 gr anason tohumu, 1 adet ahşap kazan kapağı yakalanarak ele geçirildi.
İl genelinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 34.242 litre kaçak şarap, 1.903 litre kaçak rakı, 221 kg anason, 14 adet damıtma sistemi, 271 paket sigara, 610 kök kenevir, 15 gr kenevir tohumu, 60 adet ekstazi, 246 adet sentetik hap, 4 kilo 193 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 4 adet tabanca, 184 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 10 adet av tüfeği, 118 adet av tüfeği fişeği, 7 adet dedektör, 3 adet jeneratör, 1 adet iş makinesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
11 ilde sayı 57 oldu!11 ilde sayı 57 oldu!
Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek! Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek!
1/
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Diğer Haberler
Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor!
11 ilde sayı 57 oldu!
Taksim'de maske denetimi
Taksim'de maske denetimi
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü
Soma'da maden işletmesi müdürü öldürüldü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.