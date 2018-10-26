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Çorum'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 18:44 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, sahte içki üretimi yapılan bir eve baskın düzenledi.

Çorum'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, sahte içki üretimi yapılan bir eve baskın düzenledi. Operasyonda, 3 bin 450 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Eşençay köyü Söğütseki Mahallesi'nde oturan A.K. ve S.K. isimli kişilerin sahte alkol üretimi yaptığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada, 3 bin 430 litre sahte içki ve üretim için kullanılan malzemeler ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.K. ve S.K., ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Çorum'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

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