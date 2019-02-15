Çorum'da sanayi sitesinde istinat duvarı çöktü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da küçük sanayi sitesini çevreleyen istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı duvarın çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi, Ankara yolu 3'üncü Cadde üzerindeki küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Çorum Belediyesi tarafından bir süre önce yapımı tamamlanan 250 işyerinin bulunduğu sanayi sitesini çevreleyen istinat duvarı, büyük bir gürültüyle yanındaki araç kantarının üzerine çöktü. Olay sırasında kantarda kimsenin bulunmaması, olası facianın önüne geçti. Çökme anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce duvarda çatlaklar oluştuğu, ardından da aniden çöktüğü görüldü.

Çökme sırasında sanayi sitesi çevresindeki asfalt yol yüzeyinde de çatlaklar oluştuğu gözlendi.

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