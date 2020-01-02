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  4. Çorum'da şehit ateşi düştü

Çorum'da şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın (24) acı haberi memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

Çorum'da şehit ateşi düştü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın (24) acı haberi memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki baba evine ulaştı.
Uğurludağ ilçesine bağlı Eski Çeltek köyünde yaşayan anne Narin ile inşaat işçisi baba Bekir Çam'a şehadet haberi, Uğuludağ Kaymakam Ertuğrul Aslan, Belediye Başkanı Remzi Torun ile askeri yetkililer tarafından verildi. Sağlık görevlileri de önlem amaçlı evin önünde bekletildi. Şehadet haberinin ardından şehidin babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, Çam ailesine taziye ziyaretine gelmeye başladı.
Bekar olan şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın iki kardeşi olduğu ve 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı öğrenildi. Türk Sihallı Kuvvetlerine katılmadan önce inşaatlarda çalıştığı öğrenilen şehit Çam'ın cenazesi, yarın Eski Çeltek köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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