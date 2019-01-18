ÇORUM (AA) - Çorum'da, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyasından oluşan "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çorum Belediyesince, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nde açılan sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gömleği, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile İzmir Adliyesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e ait üniforma ve eşya başta olmak üzere çok sayıda şehidin eşyası yer alıyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm şehitlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti için çok değerli olduğunu söyledi.

Şehitlerin hatıralarının canlı tutulması gerektiğini belirten Çiftçi, "Eğer şehitlerimiz canlarını feda etmeseydi, bizler bugün burada rahat bir şekilde yaşayamayacaktık. Hem 15 Temmuz hem de diğer şehitlerimizi unutmamalıyız, unutturmamalıyız." dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül de Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı göğsünü siper etmiş şehitlerin emanetlerinin, sergi aracılığıyla Çorum halkıyla buluşturulduğunu dile getirdi.