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Çorum'da "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 17:53 | Son Güncelleme

Sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gömleğiyle helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve çok sayıda şehide ait eşya yer alıyor - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: - "Hem 15 Temmuz hem de diğer şehitlerimizi unutmamalıyız, unutturmamalıyız" - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül: - "Kanlarıyla destan yazan şehit ve gazilerimiz sayesinde burada rahat ve müreffeh bir hayat devam ettiriyoruz"

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyasından oluşan "Şehit Emanetleri Sergisi" açıldı.

Çorum Belediyesince, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nde açılan sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gömleği, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile İzmir Adliyesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e ait üniforma ve eşya başta olmak üzere çok sayıda şehidin eşyası yer alıyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm şehitlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti için çok değerli olduğunu söyledi.

Şehitlerin hatıralarının canlı tutulması gerektiğini belirten Çiftçi, "Eğer şehitlerimiz canlarını feda etmeseydi, bizler bugün burada rahat bir şekilde yaşayamayacaktık. Hem 15 Temmuz hem de diğer şehitlerimizi unutmamalıyız, unutturmamalıyız." dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül de Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı göğsünü siper etmiş şehitlerin emanetlerinin, sergi aracılığıyla Çorum halkıyla buluşturulduğunu dile getirdi.

Gül, "Ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi için büyük mücadele eden, dini ve devleti için hayatını feda eden, Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden Birinci Dünya Savaşı'na kadar, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar ne kadar şehidimiz varsa hepsine minnetle rahmet diliyorum. Kanlarıyla destan yazan şehit ve gazilerimiz sayesinde burada rahat ve müreffeh bir hayat devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınlarının duygu ve düşüncelerini dile getirdiği törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Törene Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, şehit aileleri ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Sergi, 25 Ocak'a kadar gezilebilecek.

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