Çorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Hitit Festivali kapsamında Ankara'dan Çorum'a getirilen 1950 ile 1980 model arası klasik otomobiller ilgi odağı oldu.

Çorum Belediyesi ile Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü'nce düzenlenen etkinlikte 23 klasik otomobil, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde sergilendi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da alana 1980'li yıllarda makam aracı olarak kullanılan klasik otomobillerle geldi. Çorum Belediyesi'nin araç envanterinde bulunan 1984 model Buick marka makam aracı katılımcıların ilgi odağı oldu. Otomobili yakından incelemek için sıraya girenler, cep telefonlarına sarılarak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Dönemin Belediye Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu'nun zamanında makam aracı olarak Çorum Belediyesi'ne kazandırılan Buick marka otomobil 30 yıl sonra yeniden görücüye çıktı. Klasik otomobillerin yarışacağı Ralli ise yarın gerçekleştirilecek.

