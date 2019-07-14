HABER

Çorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 00:14 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Hitit Festivali kapsamında Ankara'dan Çorum'a getirilen 1950 ile 1980 model arası klasik otomobiller ilgi odağı oldu.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Hitit Festivali kapsamında Ankara'dan Çorum'a getirilen 1950 ile 1980 model arası klasik otomobiller ilgi odağı oldu.

Çorum Belediyesi ile Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü'nce düzenlenen etkinlikte 23 klasik otomobil, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde sergilendi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da alana 1980'li yıllarda makam aracı olarak kullanılan klasik otomobillerle geldi. Çorum Belediyesi'nin araç envanterinde bulunan 1984 model Buick marka makam aracı katılımcıların ilgi odağı oldu. Otomobili yakından incelemek için sıraya girenler, cep telefonlarına sarılarak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Dönemin Belediye Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu'nun zamanında makam aracı olarak Çorum Belediyesi'ne kazandırılan Buick marka otomobil 30 yıl sonra yeniden görücüye çıktı. Klasik otomobillerin yarışacağı Ralli ise yarın gerçekleştirilecek.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Dünyanın en zengin insanı Datça’yı sevdiDünyanın en zengin insanı Datça’yı sevdi
Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olayı duyan oraya akın etti! Hakkari'de 3 çocuk kayboldu!

Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.