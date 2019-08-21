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Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 21:07 | Son Güncelleme

ÇORUM'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, sokaklar ve caddelerden akan sular nedeniyle, bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine tahliye çalışması yaptı.

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Çorum'da şiddetli sağanak etkili olduÇorum'da şiddetli sağanak etkili olduÇorum'da şiddetli sağanak etkili olduÇorum'da şiddetli sağanak etkili oldu

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