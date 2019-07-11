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Çorum'da şiddetli yağış ve fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:07 | Son Güncelleme

Kuvvetli sağanak ve fırtına onlarca binanın çatısının uçmasına, bazı elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine neden oldu - Çatılardan uçan cisimler nedeniyle yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı - Tarihi Tabak Camisi'nin minaresi de fırtına nedeniyle yıkıldı, yön levhalarının devrilmesi sonucu Ankara-Samsun kara yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da kuvvetli sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 40 dakika süren fırtına nedeniyle kent merkezinde onlarca ev, iş yeri ve binaların çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği ve ağaç da yollara devrildi.

Direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla araç zarar gördü.

Çatılardan uçan cisimler nedeniyle yaralanan 5 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

- KYK binalarının çatıları uçtu

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu.

İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı.

Eğer, gazetecilere, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı." dedi.

- Tarihi caminin minaresi yıkıldı

Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi de fırtına nedeniyle yıkıldı.

Şiddetli rüzgara dayanamayan ahşap caminin minaresi, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı bir binada hasar oluştu.

Bu arada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının dışında bazı yerlerindeki sıvaların döküldüğü görüldü.

- Ankara-Samsun kara yolu uzun süre trafiğe kapandı

Fırtına nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunun 2'nci kilometresinde Yaydiğin kavşağında bulunan büyük yön levhaları devrildi.

Levhalaran yola düşmesi nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

AFAD ekipleri tarafından kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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