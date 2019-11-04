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Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Çorum'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çomar Barajı'ndaki mesire alanında piknik yapan Bekir Bozkurt (30) ile Erkan A. (29), aynı bölgede bulunan Hasan Ö. (38) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ö, tabancayla karşı tarafa rastgele ateş etti. Bozkurt göğsünden, arkadaşı Erkan A. da kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Erkan A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aracıyla kaçan Hasan Ö, jandarma ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Silahlı kavga tartışma

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