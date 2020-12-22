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Çorum’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

22.12.2020 02:10 | Son Güncelleme:
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Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.Olay, Çorum kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde meydana geldi.

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.
Olay, Çorum kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre T. (27) ve B.M, aralarında husumet olduğu Cem Ç. (26) ve arkadaşları K.D. C.Ç ve S.G’nin bulunduğu iş yerine geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu B.M., Cem Ç.yi bacağından yaraladı. Vurulan gencin arkadaşı S.G. ise Emre T.’yi vurdu. O sırada iş yerinde alışveriş yapan bir kişide ayağından yaralandı.

Sırtından vurulan 1 kişi hayatını kaybetti
Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Servisi ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık görevlisi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye ambulansla kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Emre T. hastanede hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine her iki kişinin yakınları hastaneye geldi. Çevik Kuvvet hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından kaçan K.D., C.Ç ve S.G’nin yakalanması için polis geniş çaplı arama çalışma başlattı.

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