HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 02:30 | Son Güncelleme

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga da 1 kişi yaralandı.

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga da 1 kişi yaralandı. Tarlada bulunan yaralının durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Onur Osman Ş.( 22) ve Umut F. (18) ile Hakan K. (41) ile oğlu Ö. C. K. (17) ilçe terminalinde karşılaştı. Her iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K. ile Ö. C. K., Onur Osman Ş.’yi ayağından vurdu. Olayın ardından iki grup arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamaca sonunda yaralı Onur Osman Ş., Fen Lisesi Caddesi sonunda bir tarlaya düşerken, yanında bulunan Umut F. nin olaydan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından kaçan şüphelileri eşkal ve kimliklerini kamera görüntülerinden tespit eden Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, zanlıları evlerinde yakalarken, olayda kullandıkları tabanca ve tüfeği sakladıkları yerde ele geçirdi. Bacağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Osman Ş’nin. ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ettiği ve ayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Onur Osman Ş.’nin 2015 yılında şüpheliler Hakan K. ile oğlu Ö. C. K.’yı bacaklarından vurarak yaraladığı, bu sebeple taraflar arasında eskiye dayanan husumet olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Hakan K. ile Ö. C. K. ile E.K ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattıÖlümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
İbadete açılan Kariye Camii nerede? Kariye Camii tarihi!İbadete açılan Kariye Camii nerede? Kariye Camii tarihi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
TEM’de durdurulan TIR’da 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
TEM’de durdurulan TIR’da 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Bahçelievler’de silahlı saldırı! 5 kişiye kurşun yağdırdılar
Bahçelievler’de silahlı saldırı! 5 kişiye kurşun yağdırdılar
Evli kadına mesaj atıp, tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, darp edildi
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Hatay’da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Hatay’da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.