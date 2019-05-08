Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir parktaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi Atalay 3. Sokak üzerindeki bir parkta, Hamdi E. ile Zafer Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Y. tüfekle rastgele ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Hamdi E. ile parkta bulunan Sefa K, Melike U. ve Adeebah Zaıdan K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Zafer Y'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

