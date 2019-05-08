HABER

Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 01:42 | Son Güncelleme

Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir parktaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi Atalay 3. Sokak üzerindeki bir parkta, Hamdi E. ile Zafer Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Y. tüfekle rastgele ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Hamdi E. ile parkta bulunan Sefa K, Melike U. ve Adeebah Zaıdan K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Zafer Y'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildiMardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandıŞehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum silahla yaralama Silahlı kavga tartışma

En Çok Okunan Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk yorum

Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki!

Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.