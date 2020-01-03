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  4. Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü

Çorum'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne-oğul, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz (46), hayatını kaybetti.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz (46), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak’ta meydana geldi. Güleser Gökgöz ile oğlu Murat Gökgöz’den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Güleser Gökgöz ve oğlu Murat Gökgöz’ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Anne ve oğulun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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