HABER

Çorum'da sürücü köpekleri ezdi, kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde kimliği belirsiz sürücü otomobili ile köpek ve yavrusunu ezdi, olay yerinden kaçtı.

Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde kimliği belirsiz sürücü otomobili ile köpek ve yavrusunu ezdi, olay yerinden kaçtı. Olay, ilçe merkezinde bir alış veriş merkezinin önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü alış veriş yaptıktan sonra otomobiline bindi. Sürücü hızla gaza basıp anayola çıkmak isterken köpek ve yavrusunu ezdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken yavru köpek telef oldu, annesi de yaralandı. Çevrede toplanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
FETÖ hükümlüsü baba ile avukat kızı, 'FETÖ sanığına yardım'dan yargılanacakFETÖ hükümlüsü baba ile avukat kızı, 'FETÖ sanığına yardım'dan yargılanacak
Kayseri'de 31 kaçak göçmen yakalandıKayseri'de 31 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Kasım ayında Bodrum'da deniz keyfi

Kasım ayında Bodrum'da deniz keyfi

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor

Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor

Bu mesleklerde çalışanlar uykusuz kalıyor

Bu mesleklerde çalışanlar uykusuz kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.