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Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

ÇORUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kuralı ihlali yapan sürücülere karşı uygulma ve denetimlerini sürdürüyor.

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kuralı ihlali yapan sürücülere karşı uygulma ve denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerce, son dönemde özelllikle sosyal medyada 'kiki challenge' adıyla yaygınlaşan ve hareket halindeki araçtan inip cep telefonu ile çekim yapan 1 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan ceza kesildiği belirtildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğindeki, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali ve drift yapan araçlara ilişkin denetimlerini artırdı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafikte kural ihali yapan sürücülerin yanı sıra, özellikle polisin olmadığı yerde drift çekerek trafiği tehlikeye sokan sürücülere de Mobese kameraları ile tespit ederek ceza yazıldığı bildirildi. Son dönemde özelllikle sosyal medyada 'kiki challenge' adıyla yaygınlaşan ve hareket halindeki araçtan inerek cep telefonu ile çekim yapan 1 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulandığı aktarıldı.
CEZALARDA YÜZDE 40 ARTIŞ
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla trafik denetimlerinin yoğunlaştırılarak süreceği kaydedilen açıklamada, 59 noktadaki 180 kameradan oluşan KGYS'nin trafik denetimlerinde yoğun şekilde kullanımıyla 2017 yılında 7 bin 842 olan cezai işlem sayısının 2018 yılında 11 bin 4'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, "Trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 2018 yılı sonuna kadar KGYS ile trafik kural ihlallerine yönelik emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali, drift yapan araçlar ve trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimi yapılarak tespiti yapılan ihlallere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir" denildi.

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Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezasıÇorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezasıÇorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

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