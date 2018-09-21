HABER

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

ÇORUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kuralı ihlali yapan sürücülere karşı uygulma ve denetimlerini sürdürüyor.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kuralı ihlali yapan sürücülere karşı uygulma ve denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerce, son dönemde özelllikle sosyal medyada 'kiki challenge' adıyla yaygınlaşan ve hareket halindeki araçtan inip cep telefonu ile çekim yapan 1 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan ceza kesildiği belirtildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğindeki, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali ve drift yapan araçlara ilişkin denetimlerini artırdı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafikte kural ihali yapan sürücülerin yanı sıra, özellikle polisin olmadığı yerde drift çekerek trafiği tehlikeye sokan sürücülere de Mobese kameraları ile tespit ederek ceza yazıldığı bildirildi. Son dönemde özelllikle sosyal medyada 'kiki challenge' adıyla yaygınlaşan ve hareket halindeki araçtan inerek cep telefonu ile çekim yapan 1 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulandığı aktarıldı. CEZALARDA YÜZDE 40 ARTIŞ Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla trafik denetimlerinin yoğunlaştırılarak süreceği kaydedilen açıklamada, 59 noktadaki 180 kameradan oluşan KGYS'nin trafik denetimlerinde yoğun şekilde kullanımıyla 2017 yılında 7 bin 842 olan cezai işlem sayısının 2018 yılında 11 bin 4'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 2018 yılı sonuna kadar KGYS ile trafik kural ihlallerine yönelik emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali, drift yapan araçlar ve trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimi yapılarak tespiti yapılan ihlallere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir" denildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Nişanlı kız, kına gecesi öncesi intihar girişiminde bulunduNişanlı kız, kına gecesi öncesi intihar girişiminde bulundu
Savcı itiraz etti, 'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen şüpheli tutuklandıSavcı itiraz etti, 'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Çağla Şıkel'in aylık kazancı 200 bin TL!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren dedikodu!

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.